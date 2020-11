Wonder Woman 1984: nuove dichiarazioni dalla Warner Bros

Dopo le recenti voci riguardo ad un possibile rilascio di Wonder Woman 1984 su piattaforme on demand, è stato confermato che la Warner Bros. sta ufficialmente impostando il film per una versione cinematografica simultanea ad una uscita su HBO Max alla fine di quest’anno. Toby Emmerich, presidente del Warner Bros. Pictures Group, ha dichiarato:

“Apprezziamo la pazienza del pubblico e data la grande attesa per Wonder Woman 1984, siamo grati di essere in grado di rendere questo film incredibilmente divertente ampiamente disponibile in questi tempi difficili.”

Con circa il 50 percento dei cinema negli Stati Uniti ancora fuori servizio a causa della pandemia globale, in particolare i principali mercati di New York e Los Angeles, lo studio ha scelto di non fare affidamento esclusivamente sui numeri di botteghino. Wonder Woman 1984 dovrebbe debuttare negli Stati Uniti il ​​giorno di Natale sia su HBO Max per un mese senza costi aggiuntivi per gli abbonati, sia al cinema, mentre negli altri Paesi tra cui l’Italia il film arriverà al cinema il 16 dicembre.

Con un salto in avanti fino agli anni ’80, la prossima avventura sul grande schermo di Wonder Woman vede Diana affrontare due nuovi nemici: Max Lord e The Cheetah. Con la regista Patty Jenkins di nuovo al timone e Gal Gadot che ritorna nel ruolo del protagonista, Wonder Woman 1984 va a seguire il film Wonder Woman del 2017 della Warner Bros. Pictures che alla sua prima uscita tra i DC Super Hero ha avuto un record al botteghino.

Il film è interpretato anche da Chris Pine nei panni di Steve Trevor, Kristen Wiig nel ruolo di Barbara Ann Minerva/Cheetah, Pedro Pascal nei panni di Max Lord, Robin Wright nei panni di Antiope e Connie Nielsen nei panni di Hippolyta. Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Gal Gadot e Stephen Jones stanno producendo il film. Rebecca Steel Roven Oakley, Richard Suckle, Marianne Jenkins, Geoff Johns, Walter Hamada, Chantal Nong Vo e Wesley Coller sono i produttori esecutivi. Patty Jenkins ha diretto da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Geoff Johns e David Callaham, basandosi sui personaggi della DC.