Demon’s Souls: un glitch è la causa di molti One-Hit Kills

Un giocatore ha trovato un modo su Demon’s Souls per uccidere ogni nemico con un solo colpo. Nel titolo esistono vari metodi in Demon’s Souls per equilibrare la sfida del gioco, o almeno equipaggiare meglio i giocatori come ad esempio imparare i dettagli del combattimento, dei nemici e dei pericoli sono i metodi basilari, ma i giocatori hanno anche la possibilità di spendere le anime che guadagnano dai nemici caduti per aumentare di livello diverse statistiche, che fornisce salute e aumenta la resistenza e altri miglioramenti benefici. Il problema è che può volerci molto tempo per ottenere abbastanza anime per ottenere il massimo da ciascuna delle diverse classi di personaggi di Demon’s Souls. Grazie a un glitch scoperto da ymfah su YouTube, i giocatori potranno saltare la maggior parte di queste fasi e diventare inarrestabili entro poche ore dall’inizio del gioco, tramite l’utilizzo di un glitch, che è possibile attivare in maniera molto semplice. Tutto quello che i giocatori devono fare è attivare la moneta d’oro, un nuovo oggetto che aumenta temporaneamente le statistiche di fortuna di un giocatore e parlare con la fanciulla in nero nel Nexus mentre il suo effetto di potenziamento della fortuna è attivo. La combinazione di questi due effetti che si verificano nello stesso momento fa impazzire il gioco e inizia a moltiplicare all’infinito la Fortuna del giocatore.

Ciò che lo rende particolarmente devastante è il fatto che una delle armi di Demon’s Souls, la Blueblood Sword, ridimensiona i suoi danni fisici e magici con la fortuna di un giocatore, facendola diventare un’arma mortale infinitamente potente se combinata con il glitch. Poiché la Blueblood Sword è la chiave di questo exploit, il tutorial di ymfah si concentra principalmente sui passaggi che i nuovi giocatori dovranno compiere per crearla ed essere in grado di impugnarla, fornendo anche anche alcune strategie utili per abbattere alcuni dei boss che incontreranno nel processo. Una volta completati questi passaggi, i giocatori devono semplicemente fare il trucco della moneta e poter uccidere qualsiasi nemico con un colpo solo: inoltre, la Fortuna infinitamente aumentata ha il vantaggio aggiuntivo di garantire ai giocatori di ricevere gocce rare, comprese le monete d’oro, e diventa più facile per loro ripetere il trucco della moneta infinite volte. Demon’s Souls è disponibile per PS5.