Annunciato lo Smash Summit 10 Online

Nelle ultime ore, l’account Twitter ufficiale Beyond the Smash ha appena annunciato l’inizio del torneo Smash Summit 10 Online. Quest’ultimo è uno degli eventi più importanti di tutto il circuito competitivo di Super Smash Bros. Melee, il quale vedrà i migliori giocatori sfidarsi per divenire il campione di quest’anno.

Di seguito, vi riportiamo il programma completo della competizione:

Introducing… Smash Summit 10 Online!

🗓️ November 19 – 22

👥 20 players

🏆 $10,00+ in prizing

It's gonna be an amazing event… and we wouldn't trade it for anything in the world 😉 pic.twitter.com/Pcpvsi3Hg1

— Beyond the Smash (@BTSsmash) October 26, 2020