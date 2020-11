Twitter e Dive Esports annunciano la loro partnership

Twitter e Dive Esports, azienda specializzata nel campo degli esports e dei media, annunciano oggi il lancio di una partnership innovativa in Italia per promuovere e monetizzare i contenuti premium che verranno pubblicati sugli account Twitter ufficiali di Samsung Morning Stars e Tempra Esports. Per celebrare questa inedita partnership, Twitter e Dive Esports si affronteranno in una speciale partita a FIFA “Twitter For Good”, che sarà trasmessa in diretta sul social network.

Con il nuovo accordo, la società dedicata agli sport elettronici si unisce all’Amplify Programme del colosso di internet, che dà la possibilità agli inserzionisti di allinearsi con i contenuti brand-safe pubblicati dai principali editori mondiali nel mondo dello sport, dell’informazione e dell’intrattenimento.