ZTE Axon 20 5G Extreme Edition: Disponibile un nuovo Teaser

ZTE ha mostrato l’Axon 20 5G (aka A20 5G) a settembre e oggi la società ha presentato l’Axon 20 5G Extreme Edition, che arriverà in un colore arancione.Il produttore cinese di telefoni non ha rivelato altri dettagli sul dispositivo e non è chiaro cosa lo distingua dal modello vanilla.

Il normale Axon 20 5G è dotato di un display FullHD + OLED da 6,92 pollici a 90 Hz ed è il primo smartphone al mondo disponibile in commercio con una fotocamera selfie sotto il display. La fotocamera in questione utilizza un sensore da 32 MP e sul retro sono presenti altre quattro fotocamere: principale da 64 MP, ultrawide da 8 MP, macro da 2 MP e sensore di profondità da 2 MP.

l’Axon 20 5G ha un SoC Snapdragon 765G con una batteria da 4.220 mAh che si carica fino a 30 W tramite una porta USB-C.

Lo ZTE Axon 20 esegue MiFavor 3.5 basato su Android 10 e viene fornito con un massimo di 8 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione e un lettore di impronte digitali in-display per l’autenticazione.

Per il momento, possiamo solo pensare che la versione Extreme Edition sia un miglioramento della versione vanilla, per tanto, ci aspettiamo un dispositivo che sia superiore al suo predecessore ma, per il momento, sono solo speculazioni.