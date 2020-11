Ezra Miller farà parte del cast della serie The Stand

Sembra che CBS All Access abbia trovato il volto giusto per Trashcan Man nella serie TV The Stand. EW ha dato la notizia che la star di Animali Fantastici e Justice League Ezra Miller interpreterà Donald Elbert, alias Trashcan Man, nella prossima serie tratta dal capolavoro di Stephen King. Il sito ha anche offerto un primo sguardo al personaggio e ha intervistato lo showrunner di The Stand, Benjamin Cavell.

“È così diverso da qualsiasi modo in cui qualcuno ha visto Ezra prima d’ora, ed è così impegnato. È un grande fan del libro e si era innamorato di questo personaggio e voleva interpretarlo da molto tempo. Alla nostra prima chiamata, ha descritto Trash come “l’incarnazione della piromania”. L’unica cosa di cui questo ragazzo era capace, e l’unica area della vita in cui si sentiva a suo agio, erano gli esplosivi e gli strumenti di fuoco e distruzione.”

Lo stesso Ezra Miller ha aggiunto:

“Ciò che mi eccita è l’inganno del comportamento e delle apparenze. Trashcan Man è il sottovalutato e fra noi mal interpretato.”

Il casting è arrivato dopo mesi di voci che indicavano la star rock Marilyn Manson per il ruolo. Trashcan Man è un personaggio chiave del romanzo post-apocalittico di Stephen King del 1978. È un incendiario instabile con precedenti penali che subito ingrana il favore del satanico Randall Flagg, che sembra particolarmente interessato al piromane. Senza rivelare troppo per coloro che non hanno letto il libro, le sue azioni influenzeranno profondamente la storia. La star di Max Headroom Matt Frewer ha interpretato il personaggio nella miniserie in rete negli anni ’90. The Stand sarà presentato in anteprima su CBS All Access giovedì 17 dicembre. Vi terremo aggiornati per una eventuale uscita della serie in Italia, nel frattempo potete trovare tutte le novità su film e serie tv nella nostra sezione Movies.