Tetris Effect Connected: Tetris ritorna più forte che mai

Due anni fa, noi di GamesVillage.it parlammo di Tetris Effect, titolo uscito per l’ormai vecchia generazione di console, il quale fece entusiasmare tutti gli appassionati dell’inconfondibile rompicapo. Non a caso, alla guida del progetto ci furono Alexey Pajitnov, il visionario creatore originale, e Tetsuya Mizuguchi, papà del capolavoro Rez. Ma ora eccoci qui, con Tetris Effect Connected.

Il videogioco è un’esclusiva temporanea per Xbox Series X e S e vede il grande ritorno di tutto ciò che poteva mai mancare nella precedente versione. Infatti, sono state aggiunte nuove modalità e, soprattutto, il multiplayer. Le due figure storiche citate sono sempre presenti nella sua lavorazione, indi per cui potete immaginare la qualità del prodotto che andremo ad analizzare di seguito.

Tetris Effect Connected e la magia della luce

Tetris Effect Connected riprende la stessa direzione artistica visionaria del capitolo antecedente. Ed il risultato splendido è rimasto invariato. Solo con un breve sguardo, l’utente può subito carpire la qualità visiva offerta dall’opera interattiva. Ogni scenario avrà un background di luci ed effetti particellari diversi, alimentati ancora di più con l’avvento della nuova generazione di console. Se prima gli hardware non consentivano la realizzazione di alcuni spettacoli grafici, ora possiamo constatare di aver osservato il pieno potenziale che il rompicapo nascondeva.

Gli stessi modelli, di animali e non, risultano molto suggestivi e ben fatti. Il vantaggio di Tetris Effect Connected è proprio quello di riuscire a trasmettere una specifica emozione al fruitore senza aver bisogno di testi e dialoghi. Insomma, preparatevi ad immergervi in uno scenario magico.

Musica per le nostre orecchie!

Se ci siamo lasciati con lo scorso paragrafo elogiando l’eccelso lavoro artistico svolto in Tetris Effect Connected, ora dobbiamo riprendere il discorso, ma con la colonna sonora offerta nel corso delle nostre partite. Risulta molto complesso sviluppare melodie interessanti e che riescono ad attirare l’attenzione del giocatore, soprattutto quando hanno l’arduo compito di essere l’unico elemento a figurare oltre il nostro “campo di battaglia”. Eppure, gli sviluppatori ci sono riusciti. Eccome se ce l’hanno fatta.

Ogni traccia che ascolteremo sarà in grado di farci rilassare, darci la giusta adrenalina e qualsivoglia altro tipo di sensazione che il nostro corpo e mente possano recepire. Sebbene il gameplay non sia cambiato, visto che parliamo sempre di Tetris e le regole restano sempre fedeli al famosissimo rompicapo, dobbiamo ammettere che grazie al comparto artistico risulterà molto meglio del solito. Dimenticatevi delle partite sul vostro cellulare con sfondo verde e blocchi neri, questa è la next-gen di Tetris Effect Connected!

Multiplayer, finalmente!

A differenza del precedente capitolo, Tetris Effect Connected ha implementato anche una modalità multigiocatore. In quest’ultima, sarà anche possibile sfidare giocatori da tutto il mondo, dimostrando una volta e per tutte chi è il vero re del rompicapo… o forse no? In tutte le classifiche della modalità, i primi posti sono occupati da hacker, che hanno ottenuto punteggi impossibili da superare per un normale essere umano. Ci aspettavamo un controllo maggiore sul multiplayer, dato che è comunque la punta di diamante del videogioco. Speriamo vivamente che in futuro la situazione sfortunata venga risolta, con un controllo maggiore volto a garantire un’integrità competitiva ai massimi livelli.

Almeno, ammettiamo che le modalità di gioco sono varie e, a loro modo, interessanti, Certamente, ci sarà sempre la tipologia di partita preferita e quella odiata, ma non possiamo dire che una riesce a primeggiare sull’altra. Il tutto risulta perfettamente equilibrato, tranne per i cheater nelle vette della leaderboard. Le suddette, se fossero state applicate in maniera più rigida dal punto di vista dei controlli, sono state un’ottima implementazione. Con una vera e propria “pulizia” di utenti scorretti, non sarebbe utopistico parlare di un possibile ambiente competitivo proprio di Tetris Effect Connected, il quale presenta numerose potenzialità anche per il mondo degli Esports.

Noi di GamesVillage.it abbiamo apprezzato la fruizione di Tetris Effect Connected e crediamo che il titolo sia un vero e proprio upgrade dello scorso capitolo uscito circa due anni fa. Nonostante il sistema di anti cheat sia pressoché inesistente, macchiando di non poco l’aspetto competitivo, crediamo che l’opera riesce comunque a consolidarsi come un must buy per tutti gli amanti del rompicapo. Musiche mozzafiato, direzione artistica eccelsa e… i blocchi che hanno fatto la storia del Videogioco sapranno sicuramente come farvi divertire anche in questa nuova generazione di console.