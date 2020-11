Il revival di Dexter: svelati nuovi dettagli

Giungono le prime novità sul tanto atteso revival di Dexter, annunciato circa un mese fa. A tornare non saranno solo Michael C. Hall , nei panni del celebre Dexter Morgan e lo showrunner Clyde Phillips. Infatti, The Hollywood Reporter ci dice che a dirigere 6 dei 10 episodi previsti per la nuova stagione del thriller poliziesco più famoso della tv sarà proprio Marcos Siega, già regista di 9 episodi episodi della serie originale.

Ad essere svelata è anche la trama che prevede la ripresa degli eventi 10 anni dopo la scomparsa del protagonista, il quale troveremo a vivere sotto falso nome in un mondo lontano da Miami. Chissà quanti e quali altri volti familiari vedremo tornare al fianco di Michael C. Hall. Phillips in precedenza aveva affermato che il finale tanto criticato non sarà annullato con l’arrivo di questo progetto, ma sarà un’occasione per dare ai fan una degna conclusione.

Ricordiamo che la serie, prodotta dal 2006 al 2013 da Showtime e composta da 8 stagioni, vede al centro le vicende di Dexter Morgan, esperto forense della polizia scientifica, ma anche spietato e feroce serial killer. In attesa di nuovi aggiornamenti sul revival di Dexter vi rimando alla sezione Movies per ulteriori curiosità.