Assassin’s Creed Valhalla: in arrivo la patch per i salvataggi corrotti

Un paio di giorni fa, i giocatori di Assassin’s Creed Valhalla e Watch Dogs Legion hanno segnalato file di salvataggio danneggiati che portavano alla perdita di progressi del giocatore in entrambi i giochi. Inizialmente, un buon numero di reclami proviene da giocatori su Xbox Series X, ma ci sono ancora segnalazioni di problemi da giocatori PC, PS4, PS5 e Xbox One. I community manager hanno rassicurato i fan sul fatto che lo studio sta già lavorando a una soluzione. Ora, in una dichiarazione a GamesRadar, Ubisoft afferma che sta lavorando attivamente a una soluzione e che i giocatori dovrebbero aspettarsi di vederla nelle prossime settimane. Sfortunatamente, sembra che la dichiarazione di si applichi solo alla questione con Assassin’s Creed Valhalla , dato che non fa menzione di Watch Dogs Legion. Per coloro che non hanno familiarità con il problema, i giocatori di Assassin’s Creed Valhalla incontrano un errore che li riporta al menu principale del gioco e li informa che uno o più salvataggi sono dati corrotti!: sfortunatamente, l’unica opzione al momento valida per il giocatore, dopo aver riscontrato questo errore, è eliminare il file di salvataggio, il che è una grande delusione per i coloro che hanno già accumulato diverse ore di gioco.

Vale la pena notare che questo non è l’unico problema che i giocatori di Assassin’s Creed Valhalla hanno riscontrato nel gioco. La scorsa settimana, alcuni giocatori hanno riferito di non poter attivare la Seer’s Solace Quest , che è una delle missioni introduttive ed è necessaria per progredire: vale la pena notare che Ubisoft non ha affrontato questo problema specifico nella sua ultima dichiarazione, dato che in precedenza aveva affermato che una soluzione verrà rilasciata insieme all’aggiornamento principale del gioco. Al momento, lo stato del problema di salvataggio danneggiato in Watch Dogs Legion è ancora sconosciuto, tuttavia la mancanza di una menzione di Watch Dogs Legion nell’ultima dichiarazione di Ubisoft potrebbe significare che gli sviluppatori stanno ancora cercando di identificare la causa del problema: i giocatori devono aspettarsi di ricevere ulteriori aggiornamenti sul problema dei salvataggi corrotti in Watch Dogs Legion e Assassin’s Creed Valhalla nei prossimi giorni e settimane. Assassin’s Creed Valhalla è ora disponibile per PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One e Xbox Series X / S.