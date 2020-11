Picross S5: annunciata la versione per Nintendo Switch

Jupiter ha annunciato Picross S5 per Switch. Verrà lanciato tramite il Nintendo eShop il 26 novembre per $ 9,99 / £ 8,99 / € 9,99 / 1.000 yen. Per maggiori informazioni, visita il suo sito ufficiale. Di seguito una panoramica di Picross S5:

Il quinto Picross della serie S è pieno zeppo di rompicapo spensierato! Puzzle nuovi di zecca per il tuo divertimento in tutte e quattro le modalità di gioco normali: Picross, Mega Picross, Color Picross e Clip Picross, oltre a nuovi grandi puzzle nel contenuto extra bonus!



Ci sono un totale di 300 puzzle Picross e Mega Picross, 150 puzzle Clip Picross, 30 puzzle Color Picross e cinque puzzle extra, per un totale di 485 puzzle! Collega i dati di gioco di Picross S, Picross S2 e Picross S3 per sbloccare il terzo puzzle extra: senza i dati di gioco, i puzzle rimangono bloccati e non possono essere riprodotti.; il tempo impiegato per completare tutti i puzzle in ciascuna modalità e il tempo totale impiegato per completare tutti i puzzle verranno ora visualizzati, mentre il tempo totale verrà mostrato solo quando finisci tutti i puzzle; è stata aggiunta l’opzione per passare a colori più semplici da distinguere nei puzzle Color Picross: la confusione nella colorazione non diminuirà più il piacere di risolvere i puzzle!