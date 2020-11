T1: possibile abbandono del support Effort?

La celebre organizzazione T1 ed il suo support del roster di League of Legends Lee “Effort” Sang-ho potrebbero percorrere due strade diverse, d’ora in avanti. Sebbene non sia ancora stato ufficializzato nulla, il movimento di mercato è stato notificato da da Kenzi di Fomos.

La news è arrivata direttamente dall’account Twitter ufficiale del reporter, in cui è possibile trovare un articolo che ha in oggetto proprio la possibile separazione tra i T1 e Effort. Ricordiamo che il professionista è stato uno degli autori che ha portato la sua squadra a vincere due LCK Championship e una qualificazione ai Worlds.