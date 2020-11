One Night in Miami: Regina King fa il suo debutto alla regia

Con One Night in Miami la vincitrice del premio Oscar Regina King fa il suo debutto alla regia. Amazon Studios, dopo aver acquisito i diritti del film all’inizio dell’estate, è pronto a svelarci il suo trailer. Il debutto su Amazon Prime Video è invece previsto per gennaio 2021. La pellicola, presentata in anteprima anche all’ultima edizione del Festival di Venezia, è l’adattamento cinematografico dell’omonima opera teatrale scritta da Kemp Powers.

One Night in Miami ci racconta dell’incredibile notte del 25 febbraio del 1964, quando quattro icone dello sport, della musica e dell’attivismo (Cassius Clay, Sam Cooke, Malcom X e Jim Brown) si riuniscono per festeggiare uno dei più grandi eventi avvenuti nella storia del pugilato: la vittoria di Cassius Clay sul campione dei pesi massimi Sonny Liston alla Miami Convention Hall. Il film esamina le lotte che questi uomini hanno affrontato e il loro importante ruolo svolto nel movimento per i diritti civili.

Il cast del film vede Kingsley Ben-Adir vestire i panni di Malcom X, Eli Goree quelli Cassius Clay, Aldis Hodge sarà Jim Brown e Leslie Odom Jr. invece sarà Sam Cooke. Tra gli altri attori troviamo Lance Reddick, Michael Imperioli e Beau Bridges. L’opera è prodotta da Jess Wu Calder, Keith Calder e Jody Klein. Speriamo di poter vedere presto in Italia questo nuovo film di Regina King, successivi aggiornamenti e novità saranno riportate nella sezione Movies.