GeForce Now entra in beta su iOS

Questa settimana, non solo il famoso servizio in streaming di Nvidia ha ricevuto un piccolo aggiornamento al suo catalogo, ma adesso GeForce Now sarà disponibile anche per dispositivi iOS. In pratica, tutti i device avranno accesso all’applicazione collegandosi con pochi click.

Per poter fruire della nuova feature di GeForce Now, basta dirigersi all’interno della pagina ufficiale dedicata alla Web App. Ovviamente, ricordiamo che l’implementazione per il nuovo sistema operativo è ancora in beta. Sono già disponibili alcuni videogiochi compatibili con smartphone, tablet e qualsiasi altro prodotto che adoperi iOS.