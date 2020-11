Animali Fantastici 3: Mads Mikkelsen smentisce le voci

Mads Mikkelsen ha affrontato le voci che lo vedrebbero prendere il posto di Johnny Depp in Animali Fantastici 3. Sono passate alcune settimane da quando la Warner Bros. ha chiesto a Depp di dimettersi dal ruolo di Gellert Grindelwald, e i fan di Harry Potter hanno fatto i salti mortali per avere indizi su chi assumerà il ruolo ora. Colin Farrell è stato il precursore immediato, anche se è stato subito sottolineato che tecnicamente non avrebbe funzionato, il che significa che probabilmente non sarà lui a riprendere il ruolo.

Secondo più fonti presumibilmente vicine alla Warner Bros., Mads Mikkelsen sarebbe stato il candidato più attendibile. I fan di Harry Potter erano entusiasti della possibilità che l’attore assumesse il ruolo di Gellert Grindelwald e le fan art sembravano rendere la questione visivamente appetibile anche per i fan che non erano molto convinti. Quando recentemente gli è stato chiesto di parlare della sua possibilità di far parte del cast di Animali fantastici, Mads Mikkelsen ha risposto:

“Oh, questo è sulla base delle voci mentre parliamo … Quindi ne so quanto te, dai giornali. Perciò sto aspettando quella telefonata.”



O l’attore sta interpretando la parte del timido, oppure non ha parlato con la Warner Bros. per interpretare il ruolo nel terzo film del franchise. Mentre Mads Mikkelsen nega le voci di Animali fantastici 3, lo studio sta cercando di trovare un sostituto per Johnny Depp molto velocemente. Mikkelsen potrebbe in effetti interpretare la parte e non esserne ancora a conoscenza. Oppure, lo studio ha già gli occhi puntati su un altro attore per interpretare Gellert Grindelwald. Indipendentemente da ciò, i fan di Harry Potter lo scopriranno presto e, per alcuni, vedere Depp lasciare il franchise è una vittoria insperata. Noi vi terremo senz’altro aggiornati!