FIFA 21: David Beckham è la nuova icona del titolo

EA Sports FIFA ha confermato un accordo pluriennale con l’icona del calcio David Beckham come ambassador: un calciatore con una fama che è andata oltre lo sport e che rimane uno dei pochi ad aver vinto titoli in quattro nazioni differenti, giocando in Premier League, con LaLiga, nella MLS e in Ligue 1, oltre ad aver raggiunto grandi traguardi durante la sua carriera dentro e fuori dal campo.

Per celebrare il suo ritorno nel gioco, chiunque giochi a FIFA 21 a partire dal 15 gennaio 2021 riceverà un raro e non vendibile oggetto David Beckham in FIFA Ultimate Team, e potrà averlo come Groundbreaker di Volta Football, dal 15 dicembre 2020. Inoltre, come riconoscimento ai successi dentro e fuori dal campo da calcio, Beckham sarà aggiunto al gioco come Icona di FIFA Ultimate Team a partire da dicembre.

Durante le vacanze, inoltre, la FIFA 21 Standard Edition sarà temporaneamente aggiornata con una copertina Beckham Edition, disponibile in versione digitale negli store PlayStation e Xbox . Tutti i tre livelli degli oggetti Icona di David Beckham saranno aggiunti in FIFA Ultimate Team, smistati nei pacchi durante tutto dicembre 2020.

Ecco le parole espresse da David Beckham

Sono molto orgoglioso di tornare in EA SPORTS con la mia cover Beckham Edition per FIFA 21. Sono entusiasta di essere nuovamente un’icona sul campo insieme ad alcuni miei vecchi compagni di squadra! Il nostro obiettivo è di continuare a garantire la più autentica e interattiva esperienza calcistica al mondo” spiega Nick Wlodyka, Vice President e GM di EA SPORTS FIFA. “Poter dare ai nostri giocatori l’accesso a un’icona quale David Beckham è un fantastico esempio di come cerchiamo costantemente di trovare nuove soluzioni per rendere EA SPORTS FIFA sempre migliore per la community.

Inoltre, i giocatori che acquistano o hanno già acquistato FIFA 21 per Xbox One o PlayStation 4, entro la data d’uscita di FIFA 22, potranno ricevere gratuitamente la versione del gioco per Xbox Series X, Xbox Series S o PlayStation 5, quando la nuova versione sarà rilasciata il 4 dicembre.