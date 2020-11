Call of Duty Black Ops Cold War: depotenziato l’MP5

Call of Duty Black Ops Cold War è stato lanciato nella giornata del 13 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PlayStation 4, mentre quest’oggi è arrivata anche sul mercato la versione PlayStation 5. Come abbiamo sottolineato nella nostra recensione, abbiamo constato che alcune bocca da fuoco erano veramente sbilanciate, uno tra queste era propro l’MP5, una delle mitragliette disponibili nella modalità multiplayer.

Dopo aver raccolto diversi feedback da parte della community, Treyarch è voluta correre ai ripari, depotenziando definitamente l’arma. Il danno è stato rimosso del 33% mentre è stato corretto il rinculo quando si inizierà ad aprire il fuoco con la bocca da fuoco in questione.

#BlackOpsColdWar update: We've reduced the base effective damage range by 33% and adjusted the initial recoil for Submachine Gun Alpha.

Now get out there and try the other four! 👊

— Treyarch Studios (@Treyarch) November 18, 2020