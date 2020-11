The Nioh Collection: un video mostra i tempi di caricamento di PS5

Quando KOEI TECMO ha annunciato l’arrivo di The Nioh Collection su PlayStation 5, ovviamente c’era da aspettarsi un aumento delle prestazioni e, tra i vari campi, anche nei tempi di caricamento. Ma quanto sarà più veloce, rispetto a PS4? Grazie ad un breve video rilasciato dall’account ufficiale Twitter, possiamo ora vedere con i nostri occhi.

Nello specifico, i tempi di caricamento mostrati sono relativi alle sequenze successive alla morte del personaggio. Queste, dunque, su PlayStation 5 sono praticamente istantanee, permettendo così al giocatore di rientrare in gioco immediatamente.

La serie di Nioh è comunque già ben conosciuta anche per i suoi tempi di caricamento ma questo è certamente un “bonus” più che apprezzato. Il pacchetto targato KOEI TECMO ha come caratteristiche fondamentali il supporto al 4K, gameplay fino a 120 fps, grafiche migliorate e save transfer da PS4 a PS5.

Nioh Remastered e Nioh 2 Remastered – The Complete Edition sono entrambi inclusi in questo pacchetto, The Nioh Collection, il quale arriverà il 5 febbraio 2021 per PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Infine, The First Samurai, l’ultimo DLC per Nioh 2, arriverà il 17 dicembre per PlayStation 4.