Override 2 Super Mech League: disponibile la open beta

Override 2 Super Mech League della Modus Games è appena diventato disponibile nella sua versione open beta su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. In questa fase, saranno utilizzabili ben otto mech e diverse modalità di gioco e durerà fino al 22 novembre.

Il titolo verrà pubblicato con un totale di 20 mech nel suo roster, ognuno con il proprio moveset per renderli unici e accessibili a tutti i playstyle. Ogni mech potrà essere personalizzato con una gran varietà di componenti e accessori cosmetici. La modalità Carriera, inoltre, permetterà ai giocatori di intraprendere le Mech Leagues, rappresenteranno il loro Club e dovranno combattere per esso, ricevendo Influenza.

Il multiplayer del titolo però, è dove tocca il suo apice. Vi saranno incontri 1v1, 2v2, FFA, Xenoswarm e Re della Collina. Sarà presente, in più, una modalità classificata 1v1 per la scalata ai rank più prestigiosi. Override 2 Super Mech League sarà disponibile il 22 dicembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X, S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.