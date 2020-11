Far Cry 6: Microsoft Store rivela la data d’uscita?

Originariamente, il sesto capitolo della saga FPS open world Far Cry, Far Cry 6, sarebbe dovuto approdare sugli scaffali di tutto il mondo il 18 febbraio 2021. Recentemente però, il titolo è stato posticipato (assieme a Rainbow Six Quarantine) rimandando l’uscita ad un periodo che va da aprile 2021 a settembre dello stesso anno.

A quanto pare però, qualche occhio attento, ha scovato che il Microsoft Store segnava la data d’uscita aggiornata al 26 maggio 2021. Effettivamente, tale data calzerebbe a pennello con i nuovi piani del colosso francese che vi abbiamo dettagliato poco sopra e, quindi, potrebbe essere possibile. “Possibile” appunto, perchè Ubisoft non ha ancora ufficializzato nulla e il tutto potrebbe trattarsi di un semplice errore.

Avvertendovi di prendere tale notizia con tutte le pinze che avete in casa, vi ricordiamo che Far Cry 6 arriverà su Xbox Series X, S, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Sulle console di nuova generazione, Ubisoft ha riferito che esse permetteranno il supporto al 4K con 60fps.