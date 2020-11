Godfall si aggiorna con il ray-tracing su PC per gli utenti AMD

Godfall è stato uno dei primi titoli realmente mostrati per la nuova generazione di console, il quale è arrivato poco fa su PlayStation 5 e PC (qui la nostra recensione del titolo). Sin da allora, comunque, la Counterplay Games ha inondato gli utenti con tantissime informazioni ma, alla fine, il titolo non è stato poi accolto molto calorosamente dalla stampa internazionale.

Arrivato anche su PC, come già detto, l’opera looter-slasher è stata appena aggiornata, dando una ventata d’aria fresca ai possessori di GPU AMD i quali, ora, si ritrovano con una ancora più spettacolare visione grazie al supporto aggiunto del ray-tracing. I possessori di schede video Nvidia però, dovranno attendere ancora un po’ per ricevere lo stesso trattamento e per ora, non è stata specificata alcuna data o finestra.

Update 2.0.95 has just been deployed to the PC version of Godfall and is now available for users to download. This update enables ray tracing while using applicable AMD GPUs.

📝 https://t.co/X3p7LRdgbc pic.twitter.com/7l36lig4Iv

— Godfall (@PlayGodfall) November 18, 2020