Cyberpunk 2077: quinto episodio del Night City Wire in dettaglio

Qualche giorno fa, a sorpresa, CD Projekt RED ha mostrato un video confronto di Cyberpunk 2077, con scene di gameplay inedito, tra Xbox One X e Xbox Series X. Inoltre, ha successivamente fatto sapere che lo stesso trattamento verrà garantito alle console targate Sony in un secondo momento.

Intanto però, come aveva già fatto sapere, oggi si è tenuto il quinto incontro dell’ormai fisso Night City Wire sul canale Twitch, programma dedicato interamente alla produzione di CD Projekt RED il quale mostra tutte le sfaccettature che offrirà, una volta pubblicato il 10 dicembre.

Questo episodio è in gran parte dedicato a Johnny Silverhand, personaggio intepretato da Keanu Reeves. Si parte, infatti, proprio con un nuovo trailer incentrato su di lui per poi passare ad un’intervista con l’attore di origine libanese e sul suo personaggio, tra motion capture, background di Johnny e altro ancora.

Si passa poi alla colonna sonora che sarà possibile ascoltare all’interno del titolo. La parola è ovviamente data ai compositori che hanno lavorato al gioco, i quali hanno composto e registrato tutte le tracce musicali che ascolteremo in giro per Night City Wire.

Quasi ogni quest avrà una sua unica traccia musicale, così come le radio manderanno in onda tracce molto differenti tra loro, prese da vere personalità del mondo della musica.

Infine, gli ultimi minuti vengono dedicati al software JOLI, già mostrato tra le nostre pagine qualche tempo fa. Tale software è quello che ha permesso a CD Projekt RED di ricostruire in modo molto preciso i movimenti labiali in ogni lingua in cui verranno riprodotti i doppiaggi. Sicuramente, un’aggiunta non di poco conto per moltissimi fan.

Oggetti in gioco sono stati annunciati e riscattabili da tutti come ringraziamento da parte dello studio polacco per il supporto della community. Trovate tutti i video qui sotto mentre vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 10 dicembre per Xbox Series X, S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Google Stadia e PC. A fine episodio, è stato poi mostrato un nuovo gameplay trailer per il titolo.