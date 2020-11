Intellivision Amico: le azioni sono qualificate dalla SEC

Intellivision Entertainment ha annunciato oggi che l’offerta FGS Intellivision Amico attraverso la sua partnership con Fig Piblishing Inc. è stata qualificata dalla SEC (Securities and Exchange Commission). I numeri sono impressionanti, ad oggi infatti FGS – Intellivision contano:

Tommy Tallarico, CEO di Intellivision ha voluto commentare così questo successo:

“Negli ultimi anni molte persone ci hanno chiesto di investire nella nostra compagnia e nella nostra visione. Fino ad ora, le barriere di ingresso erano troppo alte per la maggior parte delle persone. Attraverso l’offerta Fig delle azioni d Fig Gaming Shares-Amico, investitori accreditati e non accreditati (e quindi, tutti!) possono ora guadagnare divendi in base al successo di Amico, con un investimento minimo di 1000 dollari”