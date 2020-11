Marvel’s Avengers: Kate Bishop arriva l’8 dicembre!

Square Enix e Crystal Dynamics stanno incontrando qualche difficoltà in più del previsto con il loro Marvel’s Avengers, ma questo non ha certo rallentato la tabella di marcia degli aggiornamenti del gioco. Infatti le due società hanno annunciato che il prossimo personaggio del titolo ispirato ai personaggi dei fumetti della Casa delle Idee, è in arrivo.

Largamente anticipata negli scorsi mesi, Kate Bishop sarà la protagonista della nuova espansione che arriverà l’8 dicembre. La nuova Occhio di Falco sarà infatti disponibile all’interno della nuova operazione Taking AIM nella quale la vedremo alla ricerca di Clint Burton, il primo Occhio di Falco, una ricerca che sarà però intralciata da alcuni, inaspettati problemi. Kate avrà una serie veramente interessante di abilità di combattimento, che comprendono delle combo con arco e frecce e persino una katana. Inoltre sono state mostrate una serie di diverse skin per il personaggio.

Oltre alla nuova missione, in Taking AIM troveremo anche un nuovo nemico, il Super Adaptoid, un potente robot che sembra combinare i poteri di tutti gli Avengers. Ma ancora più interessante, nel Marvel War Table, è stato l’accenno alla futura operazione Futuro Imperfetto, che sembra avrà il villain Il Maestro, una versione alternativa di Hulk che possiede anche l’intelligenza di Bruce Banner. E se guardate abbastanza bene, vedrete l’elmetto di Black Panther alla base del suo trono. In settembre,poco dopo la morte di Chadwick Boseman, Square Enix aveva annunciato di voler introdurre il personaggio di Black Panther all’interno di Marvel’s Avengers, come omaggio all’attore.

Nel frattempo però, aspettiamo con ansia l’arrivo di Kate Bishop,sperando anche che questo personaggio possa aiutare a far tornare i giocatori che, ultimamente, stanno abbandonando il titolo. Vi ricordiamo che Marvel’s Avengers è attualmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC (via Steam) e Google Stadia, mentre le versioni per PlayStation 5 e Xbox Series X e S saranno disponibili a partire dal 2021.