Fnatic lancia la campagna Crowd Equity

Simile alla maggior parte delle organizzazioni di Esport, Fnatic sta attualmente monetizzando da tre segmenti di entrate: entrate da Esport come la condivisione di accordi sui diritti dei media, la condivisione delle entrate degli oggetti di gioco e premi in denaro; ricavi da partnership quali posizionamenti di prodotti e loghi o attivazioni fisiche; e prodotti come abbigliamento e attrezzature da gioco.

In tutti questi segmenti di fatturato, Sannpa ha generato $ 11,5 milioni di ricavi per il 2019 esclusi i premi in denaro vinti nelle competizioni di Esport e prevede di aumentare i ricavi a $ 13,5 milioni nel 2020, il che segnerà un tasso di crescita annuale composto (CAGR) dei ricavi escluso il premio in denaro approssimativo 25% dal 2018. In futuro, la società sta cercando di aggiungere un quarto flusso di entrate in entrate digitali.

Mentre il CAGR dei ricavi complessivi attesi per il periodo dal 2018 al 2020 è di circa il 25%, i ricavi da partnership dovrebbero raggiungere un CAGR del 55% nello stesso periodo (che include una crescita dei ricavi del 68% dal 2019 al 2020 da inizio anno da partner non endemici) e i ricavi dal segmento degli attrezzi sono aumentati del 58% su base annua dal 2019 al 2020 da inizio anno. Parzialmente guidato dall’aumento dei ricavi, Sannpa prevede di ridurre della metà la sua perdita di circa $ 9 milioni nel 2019 per il 2020 con una perdita prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento di circa $ 5 milioni.

Sannpa prevede di diventare redditizio nel 2023 con $ 3M di guadagni prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) generati da $ 73M di ricavi esclusi i premi in denaro in quell’anno. La società prevede un CAGR dei ricavi del 60% per il periodo compreso tra il 2021 e il 2025, con i ricavi del segmento degli ingranaggi che dovrebbero mostrare la crescita maggiore e contribuire alla quota maggiore di ricavi dal 2021 in avanti.

Gli investitori sono in grado di acquistare nella società con un minimo di quattro azioni al prezzo di £ 4,67. Tutti i partecipanti alla campagna di crowd equity riceveranno azioni ordinarie, che saranno detenute da Crowdcube Nominees Ltd. a meno che il contributo di un investitore non superi £ 250.000, nel qual caso l’investitore riceverà e deterrà direttamente azioni privilegiate. Oltre a una partecipazione nella società madre Fnatic, gli investitori saranno ricompensati con vantaggi come abbigliamento e attrezzatura a seconda delle dimensioni del loro contributo.

La campagna di crowd equity aggiunge Fnatic all’elenco di pochissime organizzazioni di Esport principali con una valutazione disponibile pubblicamente. Recentemente, l’organizzazione britannica di Esport Guild è stata valutata 50 milioni di sterline (66 milioni di dollari) nella sua offerta pubblica iniziale alla Borsa di Londra , mentre Astralis Group è stata valutata 75 milioni di dollari durante la sua offerta pubblica iniziale al mercato nordico Nasdaq OMX nel dicembre 2019.