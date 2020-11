Pro Bowl della NFL 2021 diventa virtuale a Madden NFL 21

L’ annuale Pro Bowl della National Football League , il gioco che celebra e premia i migliori giocatori della lega, quest’anno diventerà virtuale. La NFL e Electronic Arts hanno annunciato piani per la transizione del 2021 NFL Pro Bowl presentato da Verizon in un ambiente virtuale giocando come una simulazione utilizzando Madden NFL 21 . E proprio come l’evento dal vivo nel mondo reale, i fan possono votare per far selezionare i loro giocatori preferiti per giocare.

L’Allegiant Stadium, sede dei Las Vegas Raiders, doveva ospitare l’evento annuale del pro bowl, ma i problemi di salute e le complicazioni legate alla pandemia COVID-19 hanno costretto la lega ad annullare l’evento.

Secondo EA SPORTS e la NFL, i due “creeranno una serie di incontri di una settimana con celebrità, leggende della NFL, giocatori attuali e streamer che giocano nei roster ufficiali del Pro Bowl in Madden NFL 21 “. Il finale vedrà il Pro Bowl giocato con i giocatori del Pro Bowl 2021 che si affrontano all’interno di Madden NFL 21 . Inoltre, i fan e i giocatori della serie di videogiochi vedranno alcuni nuovi contenuti Pro Bowl all’interno del gioco che daranno a tutti l’opportunità di “giocare da soli il match tra AFC e NFC”.

I fan possono scegliere i loro giocatori preferiti votando per la loro inclusione negli elenchi delle squadre del Pro Bowl 2021. Oltre al voto, la NFL metterà in mostra i risultati atletici e la natura competitiva dei suoi giocatori creando contenuti da mostrare anche sulle sue piattaforme di social media.

La votazione termina il 17 dicembre con i fan che possono votare direttamente su Twitter durante le ultime due settimane twittando il nome e il cognome del giocatore, taggando l’handle Twitter ufficiale del giocatore o creando un hashtag che includa il nome e il cognome del giocatore. Tutti e tre questi metodi devono includere l’hashtag: #ProBowlVote.