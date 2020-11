Naruto: un fan ricrea la Valle dell’Epilogo su Minecraft

Nonostante sia il manga che l’anime siano terminati da alcuni anni, Naruto è una di quelle opere che ha saputo scrivere il suo nome in modo indelebile nella storia dell’animazione giapponese e che rimane ancora nei cuori degli appassionati. Insomma, gli anni passano, ma il capolavoro di Masashi Kishimoto continua a ricevere tutti gli onori che merita. Come nel caso più recente.

L’utente You Tube Lerfing’s Misadventures ha deciso infatti di onorare la saga di Kishimoto ricreando sul popolare gioco sandbox Minecraft la Valle dell’Epilogo, la straordinaria e suggestiva location dello scontro finale tra Madara Uchiha e Hashirama Senju e soprattutto, il luogo dove Naruto Uzumaki e il suo amico/rivale Sasuke Uchiha si sono scontrati per ben due volte: la prima quando erano appena dei bambini, la seconda nel loro confronto finale.

L’opera non deve essere stata per niente semplice. Il nostro audace fan ha dovuto prima di tutto costruire un modello 3D della Valle, per poi iniziare a edificarla in game. Tutto il lungo e laborioso procedimento si può apprezzare nel video in timelapse condiviso dallo stesso autore che trovate più in basso.

Si tratta insomma di un tributo straordinario a una delle location più amate dai fan dell’anime e che è stata apprezzatissima. Nonostante la fine di Naruto, la storia del Villaggio della Foglia e dei suoi abitanti sta continuando, con la serie sequel Boruto Naruto Next Generations (di cui Masashi Kishimoto ha recentemente preso il controllo creativo).

Voi cosa ne pensate di questo omaggio? Vi piace la Valle dell’Epilogo su Minecraft?