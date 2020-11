My Hero Academia: arrivano tanti nuovi Funko Pops

My Hero Academia è sicuramente uno dei manga e anime che sta riscuotendo il maggior successo a livello mondiale. L’opera di Kohei Horikoshi è attualmente uno degli shonen più apprezzati in circolazione e lo conferma anche l’attesa febbrile per la quinta stagione dell’anime che esordirà nel 2021 (e che continua a procedere spedita).

Non è strano dunque che Hot Topic, l’azienda che dal 1998 ha sconvolto il mercato delle action figures con i suoi ormai celeberrimi Funko Pops, abbia annunciato una nuova ondata di statuette dedicate proprio ai protagonisti di questa straordinaria opera. Da All Might a Endeavor, da Best Jeanist a Shigaraki fino ad arrivare a Deku, sono tantissimi i personaggio che avranno il loro Funko Pops.

Le statuette della Hot Topic sono ormai diffusissime, e ben oltre il campo dei manga e degli anime, abbracciando praticamente ogni aspetto della cultura di massa, dai film campioni d’incassi, ai cartoni animati Disney fino al mondo dello sport e della musica. Ora My Hero Academia punta in alto, a entrare nell’Olimpo degli anime che vendono il maggior numero di Funko Pops, insieme a bestie sacre come Dragonball e One Piece.

My Hero Academia ha vissuto un anno straordinario nel 2020, con la quarta stagione dell’anime che si è chiusa con successo e l’uscita del suo secondo lungometraggio, ma soprattutto il manga ha fatto alcune incredibili rivelazioni che i fan attendevano da tempo. Ora arrivano anche le nuove statuette e tutti gli altri accessori, che sono già disponibili per il pre-order. E voi cosa farete? Ne prenderete uno?