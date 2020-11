L’attacco dei giganti: il doppiatore di Eren in lacrime!

Tra gli anime di maggior successo degli ultimi anni è impossibile non citare L’attacco dei giganti. L’opera, ispirata al manga di Hajime Isayama, si sta avviando alla sua conclusione, e il 7 dicembre (problemi e imprevisti dello studio d’animazione MAPPA permettendo) l’ultima stagione farà il suo esordio in Giappone. Ma sembra che una star dello show sia praticamente disperata per la fine dell’anime.

In un recente livestream su You Tube infatti, Yuki Kaji, l’attore che presta la voce al protagonista de L’attacco dei giganti, Eren Jaeger, ha confessato di aver pianto dopo aver ricevuto il copione della quarta stagione e aver letto le sue battute:

“Ho pianto quando ho visto il trailer. Eren sarà per sempre nel mio cuore. Ho avuto lo script dell’ultima stagione e ho pianto anche mentre le provavo a casa.

Quando leggo il manga posso guardare con obiettività alla storia, ma quando si tratta di recitarlo non riesco a smettere di piangere. Mi sono sentito depresso, così ho scritto al maestro Isayama, e qualche volta ci messaggiamo”

Il dispiacere di Kaji è certamente comprensibile: nonostante l’attore possa vantare in carriera altri ruoli da protagonista come quello di Meliodas in The Seven Deadly Sins e quello di Shoto Todoroki in My Hero Academia, il ruolo di Eren ne L’attacco dei giganti è stato il primo a regalargli la notorietà di cui gode oggi, e rimarrà per sempre un momento importantissimo della sua storia professionale. Inoltre l’attore ha da sempre affermato di aver creato un legame molto stretto con il personaggio, che rimarrà per sempre impresso in lui.

E voi come reagirete all’ultima stagione de L’attacco dei giganti? Siete pronti a sciogliervi in lacrime come Yuki Kaji di fronte al destino di Eren e dei suoi amici mentre la guerra tra Eldia e Marley scoppia più violenta e feroce che mai? Preparate i fazzoletti, sembra che ci sarà da piangere parecchio!