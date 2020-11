Anime: in arrivo un corso di laurea!

La scelta dell’università, si sa, è un momento estremamente delicato. Si tratta di scegliere il proprio futuro cercando di orientarsi in una selva oscura di corsi, indirizzi e materie diverse. Beh, se siete appassionati di manga e anime la vostra ricerca potrebbe essere terminata già adesso. Perché qualcuno ha finalmente pensato al corso di laurea perfetto per voi.

Stando a quando riportato da Crunchyroll infatti, la Kaishi Professional University, nella prefettura di Niigata, in Giappone, si preparerebbe ad aprire, nel prossimo anno accademico (o almeno a partire dall’aprile 2021), un corso di laurea specificamente dedicato a creatori e ricercatori interessati al mondo del fumetto e dell’animazione nipponica. La proposta dovrebbe essere già stata approvata dal consiglio della struttura privata, quindi è solo questione di tempo prima che possiate mandare le vostre domande di iscrizione.

Inizialmente si prevede che il corso disporrà di 80 posti. Gli studenti ammessi dovranno fare del loro meglio e riuscire a destreggiarsi tra la teoria e la pratica in oltre 600 ore di lezione e con un corpo insegnanti sia permanenti che in visita. Ci si aspetta quindi che alcuni dei principali mangaka o animatori di anime potranno tenere le loro lezioni, trasmettendo un po’ della loro arte e, perché no, di trucchi del mestiere, agli studenti.

Un corso di laurea che vuol dire anche investire sul proprio futuro, dal momento che l’industria degli anime è in continua crescita (nonostante una leggerissima flessione nell’ultimo anno) e che si tratterebbe di uno sbocco lavorativo assolutamente irripetibile, soprattutto per un appassionato.

Sembra che la Kaishi University accetterà domande di partecipazione a partire dal 1 dicembre, e che gli esami di accesso si terranno due settimane dopo che l’università avrà deciso il piazzamento degli studenti in base ai loro titoli. State già scrivendo la vostra domanda?