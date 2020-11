Demon’s Souls: aperta la misteriosa porta nascosta

Ci sono voluti pochi giorni perché qualcuno riuscisse ad aprire la tanto discussa porta nascosta scovata all’interno di Demon’s Souls per PlayStation 5. L’impresa è stata ardua, ma uno dei giocatori ha testimoniato su Twitter il completamente di tale impresa. Noi ovviamente vi diremo il modo corretto per aprire la porta e dunque, se volete provare a risolvere da soli l’enigma, vi consigliamo di non proseguire con la lettura.

Ecco come aprire la porta nascosta di Demon’s Souls:

In molti speravano che la porta fosse collegata ad un DLC o ad un livello segreto, ma purtroppo per loro non ci sono aggiunte al titolo… almeno per adesso!

We solved the mystery of the hidden door! Thanks for making such a great secret to get all the community involved @bluepointgames Was awesome looking for the coins in SOTC Remake and again in Demon's Souls Remake 😀 pic.twitter.com/gNpozqEztJ

— Distortion2 (@Distortion_2) November 19, 2020