PlayStation 5: titoli non cross-gen soltanto dal 2022?

PlayStation 5 è finalmente disponibile in tutto il mondo e in molti stanno già giocando sia con i titoli esclusivi destinati alla console (Demon’s Souls) e soprattutto con i titoli cross-gen o quelli giocabili in retrocompatibilità. Ma quando vedremo giochi realizzati esclusivamente per la nuova piattaforma di Sony Interactive Entertainment. A questo quesito ha risposto il CEO Jim Ryan, parlando ai microfoni di TASS (e in precedenza anche al The Telegraph)

Per Ryan non è per nulla un problema continuare ad assistere allo sviluppo di giochi cross-gen per PlayStation 4 e PlayStation 5, dato che al momento ci sono oltre 110 milioni di PS4 sparse in tutto il mondo. Il CEO di SIE però ha fissato una possibile data per assistere al definitivo passaggio di consegne tra le due generazione di hardware:

“La storia ti dirà che è nel secondo o terzo anno che gli sviluppatori hanno davvero fatto il loro passo. Gli sviluppatori in genere hanno bisogno di un po’ di tempo per familiarizzare [con l’hardware]. Ma probabilmente è nel 2022 che vedrete alcune cose meravigliose nello stesso modo in cui era il 2015/2016 per la generazione precedente, quando è iniziata la pubblicazione dei giochi di definizione della generazione.”



In molti però vorrebbero titoli esclusivi per PlayStation 5, tra cui ovviamente God of War 2. Sony accontenterà questi utenti?