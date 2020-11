Ketsui Deathtiny Kizuna Jigoku Tachi: disponibile ora in America

Ketsui Deathtiny: Kizuna Jigoku Tachi è ora disponibile per PlayStation 4 tramite il PlayStation Store in Nord America per $ 34,99, segnando la prima versione occidentale dello sparatutto sviluppato da Cave. Il Ketsui originale : Kizuna Jigoku Tachi è stato lanciato per la prima volta nelle sale giochi giapponesi nel gennaio 2003, seguito da DS nell’ottobre 2008, Xbox 360 nell’aprile 2010 e PlayStation 3 nel luglio 2013. Ketsui Deathtiny: Kizuna Jigoku Tachi , la versione per PlayStation 4 con funzionalità aggiuntive portato da M2, lanciato a novembre 2018 in Giappone. Visita il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del gioco:

Che tu sia un principiante o un veterano esperto, c’è una modalità per tutti! I gadget M2 fanno il loro trionfante ritorno! Metti a nudo il funzionamento interno del gioco per aiutare le tue abilità a raggiungere il livello successivo. Dai principianti assoluti ai grandi maestri, questo è un Ketsui per l’intera razza umana.

Supera la disperazione con ketsui: pubblicato originariamente nel 2003 come titolo sparatutto, Ketsui: Kizuna Jigoku Tachi ritorna come quarto capitolo della serie M2 ShotTriggers! Dispone di sette modalità, la più importante nella storia della serie!