Super Smash Bros.Ultimate: Mod aggiunge Noctis di Final Fantasy XV

Nonostante il fatto che il gioco sia uscito da quasi due anni, Super Smash Bros.Ultimate rimane uno dei giochi più popolari mai pubblicati su Nintendo Switch. La community di giocatori è cresciuta negli ultimi mesi, inclusi i membri dedicati alle modding del titolo. Un modder di è riuscito a inserire nel gioco, una versione giocabile di Noctis Lucis Caelum, il protagonista principale di Final Fantasy XV. Sembra che il modder abbia usato il personaggio e il set di mosse di Byleth e abbia rimodellato il personaggio per assomigliare a Noctis. Il risultato finale è incredibilmente impressionante, specialmente il modo in cui le armi di Noctis si scambiano dentro e fuori dalla battaglia, proprio come succede nei gameplay del titolo di Final Fantasy XV. questa mod richiama l’attenzione su qualcosa di Importante: non c’è davvero molta presenza dei personaggi di Final Fantasy.

In Super Smash Bros ad eccezione di Cloud da Final Fantasy 7 che ha reso felici molti fan del gioco, non sono stati inseriti altri personaggi dei titoli di Final Fantasy nel gioco. Poiché sono presenti almeno otto personaggi di Fire Emblem, che essenzialmente occupano circa un decimo del roster totale di personaggi giocabili, si potrebbe pensare che un franchise di gioco così influente come Final Fantasy potrebbe avere una presenza maggiore all’interno del gioco: la mancanza di personaggi aggiuntivi potrebbe essere dovuta al fatto che Final Fantasy è principalmente un franchise esclusivo di Sony. In ogni caso, sarà interessante vedere quali altre mod verranno realizzate dai fan per Super Smash Bros. Ultimate. Fino al prossimo DLC incluso in Fighter Pass Vol. 2 , i fan di Final Fantasy dovranno continuare a sperare in un’altra aggiunta al famoso combattente. Super Smash Bros.Ultimate è ora disponibile esclusivamente per Nintendo Switch.