Earth Defense Force World Brothers: pubblicato un nuovo gameplay

D3 Publisher e Sandlot hanno pubblicato il secondo gameplay per Earth Defense Force: World Brothers , questa volta incentrati su abilità speciali. Earth Defense Force: World Brothers uscirà per PlayStation 4 e Switch il 24 dicembre in Giappone e all’inizio del 2021 in occidente. Di seguito una panoramica del gioco:

In un universo parallelo in cui tutto è in 3D voxel art, un nuovo campo di battaglia è entrato in scena nella serie Earth Defense Force. Voxel Earth sta cadendo a pezzi in pezzi quadrati, rompendo la sua pace a blocchi, poiché gli invasori alieni su grandi navi madre hanno causato un’enorme spaccatura dopo il loro attacco. Con il mondo in subbuglio a causa dell’attacco alieno, l’Earth Defense Force devono essere all’altezza e salvare la situazione per riportare la pace su Terra Voxel.

Caratteristiche principali

Voxel World Earth Defense Force – Aspettatevi il mondo di Earth Defense Force in un look artistico voxel completamente nuovo e adatto alle famiglie.

– Aspettatevi il mondo di Earth Defense Force in un look artistico voxel completamente nuovo e adatto alle famiglie. Crea la tua forza di difesa della terra personale – Ogni missione viene affrontata da una squadra di quattro membri che i giocatori possono abbinare tra i membri di Earth Defense Force World Brothers, per massimizzare le loro abilità e sconfiggere i nemici.

– Ogni missione viene affrontata da una squadra di quattro membri che i giocatori possono abbinare tra i membri di Earth Defense Force World Brothers, per massimizzare le loro abilità e sconfiggere i nemici. Ritorno dei membri della Historic Earth Defense Force – Dalla prima uscita di Earth Defense Force nella serie numerata fino al più recente lancio di Earth Defense Force 5 oltre ai titoli spin-off tra cui Earth Defense Force: Insect Armageddon e Earth Defense Force : Iron Rain , i giocatori possono reclutare i leggendari membri della serie e accedere alla vasta gamma di armi da una vasta selezione di giochi precedenti alle loro squadre nella nuova forma voxel.