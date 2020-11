Disney+ potrebbe avere in anteprima i titoli di punta

Dopo il debutto in anteprima del gigantesco film d’azione internazionale Mulan e il debutto “regolare Disney +” il giorno di Natale del gigantesco film Pixar Soul, acclamato dalla critica, è chiaro che la Disney sta investendo un sacco di risorse in più nel suo servizio di streaming, una mossa unica e quasi obbligata dalla perdita di entrate e dalle difficoltà dell’era della pandemia. Ma ora, sembra che la Disney stia andando ancora oltre con questa strategia. Deadline riporta i colloqui in corso all’interno della Disney riguardo all’invio di tre lungometraggi chiave direttamente in streaming invece di qualsiasi tipo di futura uscita nelle sale: Crudelia, Pinocchio e Peter Pan e Wendy.

Crudelia, diretto da Craig Gillespie, interpretata da Emma Stone nei panni dell’iconica cattiva della Carica dei 101 Crudelia de Mon in una storia originale in live-action; Pinocchio, diretto da Robert Zemeckis, presenta un’altra storia speciale con la star Tom Hanks; mentre Peter Pan e Wendy sarà diretto da David Lowery e interpretato da Yara Shahidi nel ruolo di Trilli. La stessa Disney però non ha ancora commentato ufficialmente.

Questa notizia arriva sulla scia di un altro cambio di programma, con Wonder Woman 1984 che debutterà su HBO Max a Natale, e arriva come un ulteriore spostamento di attenzione e priorità lontano dai cinema e verso lo streaming. Con quasi nessun cinema aperto e i parchi a tema ancora chiusi, Disney + è una delle poche fonti di entrate costanti per lo studio in questo momento, e ha senso prenderebbero in considerazione questa mossa per il trio di film in uscita, così come sembra una mossa vincente mantenere la sempre crescente Disney + sostenuta con contenuti premium, poiché abbiamo visto aumentare il loro numero solo con Mulan e programmi ad alto budget come The Mandalorian.

Ma quali saranno le conseguenze per la sorte dei cinema? Speriamo che questa non sia una caduta a domino nel nostro passaggio all’intrattenimento on demand rispetto all’intrattenimento al cinema. Confidiamo che la Disney mantenga i suoi prossimi investimenti il più diversificati possibile, per poter avere tutti una diversificazione di opzioni oltre a Disney +.