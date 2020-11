Epic Games Store: annuncia i giochi gratuiti della prossima settimana

Da dicembre 2018, ogni due settimane di giovedì, Epic Games Store ha reso disponibili giochi gratuiti per gli utenti del negozio online. Originariamente concepito per durare solo un anno come un modo per attirare visitatori nel negozio online appena lanciato, Epic Games ha annunciato l’estensione della promozione del gioco gratuito per un altro anno. Il prossimo gioco gratuito offerto sull‘Epic Games Store sarà disponibile sul sito il 26 novembre e sarà accessibile gratuitamente fino al 3 dicembre. MudRunner, un’esperienza di gioco fuoristrada, offre ai giocatori l’accesso a un totale di 19 diversi veicoli da terra che devono essere utilizzati per navigare con successo nella natura selvaggia della Siberia. L’obiettivo è raggiungere una varietà di obiettivi ed effettuare consegne, conquistando gli ambienti sandbox selvaggi con solo una bussola come guida. Per i giocatori che scoprono di apprezzare MudRunner e non ne hanno mai abbastanza, Epic Games Store offrirà anche l’espansione American Wilds e tre diversi pacchetti DLC in vendita, che aggiungono nuove mappe e veicoli per i giocatori. Sebbene non siano ancora accessibili in negozio, questi componenti aggiuntivi saranno probabilmente disponibili per l’acquisto nello stesso momento o subito dopo il lancio di MudRunner sul sito.

Molti dei titoli offerti gratuitamente su Epic Games Store sono di sviluppatori meno conosciuti o indie, ma MudRunnerfa parte dei titoli della Sabre Interactive, lo studio di videogiochi americano che ha creato o collaborato in modo indipendente con altri sviluppatori su una serie di titoli illustri come TimeShift del 2007 , Call of Cthulhu, Vampyr, World War Z e più recentemente Crysis Remastered . Attualmente ancora gratuiti su Epic Games Store sono Elite Dangerous e The World Next Door , che saranno disponibili per il download gratuito fino al 26 novembre. I giochi offerti gratuitamente dall’Epic Games Store rimangono accessibili per sempre nelle librerie dei giocatori una volta scaricati. Mentre alcuni si sono chiesti se questi omaggi sono potenzialmente dannosi per gli sviluppatori, al contrario, il fondatore di Epic Games Tim Sweeney ha affermato che la pratica è utile . Molti dei giochi offerti, come MudRunner della prossima settimana , hanno pacchetti di espansione o edizioni complete che non sono gratuiti. I giocatori che provano i titoli gratuiti potrebbero scoprire di apprezzarli da acquistare DLC o persino provare altri titoli dello stesso sviluppatore.