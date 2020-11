NordVPN ha dato il via agli sconti del Black Friday

NordVPN, celebre azienda del settore informatico, ha appena annunciato il via degli sconti dedicati al periodo di Black Friday. In pratica, acquistando direttamente dalla pagina dedicata, sarà possibile ottenere il 68% di sconto, oltre che a tre mesi gratis di fruizione del servizio.

Per chi non lo sapesse, NordVPN è una delle corporazioni di crittografia più conosciute e utilizzate al mondo. Riconosciuta dai siti tecnologici più influenti e dagli specialisti della sicurezza IT, è pertanto una delle società fornitori di servizi di sicurezza e privacy più affidabili al mondo con più di 5500 server in 59 paesi.