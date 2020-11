Chengdu Hunters danno il benvenuto a Jimmy e Kaneki

La celebre organizzazione Esports dei Chengdu Hunters pare abbia finalmente trovato due nuovi professionisti all’altezza delle loro aspettative. Non a caso, la squadra ha appena annunciato che Lei “Jimmy” Yujia e Liu “Kaneki” Nian sono entrati a far parte del roster che parteciperà alla Overwatch League.

Entrambi i ragazzi ricoprono il ruolo di DPS, ragion per cui l’intera linea d’attacco dei Chengdu Hunters sarà nelle loro mani. L’annuncio è arrivato direttamente dall’account Twitter uffficiale dell’organizzazione Esports, la quale è parsa entusiasta dei due nuovi ingressi. Tutti e due i professionisti hanno già provato le loro abilità all’interno della scorsa edizione del Contenders.

