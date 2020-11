Comanche: il multiplayer diventa free-to-play

THQ Nordic ha annunciato in queste ore che lo shooter con elicotteri per PC, Comanche, diventa free-to-play per la modalità multiplayer. La modalità single player rimane a pagamento (a 19,99 euro). Con l’aggiornamento, arrivano anche nuovi contenuti, che includono la nuova missione Operation Fire Sale e diversi altri miglioramenti.

Questo un estratto del comunicato sulla pagina Steam del gioco sviluppato da NUKKLEAR:

L’esperienza multiplayer di Comanche sarà completamente gratuita e offrirà il contenuto multiplayer completo. I giocatori possono scegliere tra due diverse modalità di gioco, cinque diverse versioni dell’elicottero d’attacco Comanche, quattro interessanti droni da combattimento e possono combattere su tre mappe su larga scala. Tutti coloro che hanno acquistato Comanche in passato saranno ricompensati con una skin speciale per mostrare il loro status di pilota veterano di Comanche.

Inoltre, il gioco riceverà un nuovo aggiornamento ad accesso anticipato che include una nuova missione completa: Operation Fire Sale.

L’operazione Fire Sale porterà i piloti verso le maestose Alpi a bordo della variante Horizon del Comanche, equipaggiata con armi a lungo raggio. La missione è quella di esplorare e osservare un sito militare vitale di Kude Core e fare buon uso delle armi a distanza per infliggere colpi devastanti al nemico.

Panoramica delle funzionalità multiplayer gratuite:

Il multiplayer completo di Comanche è ora completamente gratuito per tutti i giocatori!

Due modalità di gioco uniche: Infiltrazione e Blackbox

Mostra le tue abilità e sblocca tutti e cinque i Comanche, i quattro droni e un sacco di skin!

Goditi il ​​multiplayer indefinitamente, senza limitazioni.

Crossplay: competi con i piloti usando la versione Steam Full

Nuovo tutorial

I giocatori vengono introdotti alle funzioni di base del gioco e droni in un nuovissimo tutorial di volo e combattimento.

I giocatori imparano a usare il Prototype Comanche e il Circuit Drone in questo tutorial.

Inoltre, sono stati apportati molti miglioramenti al gioco: le partite multiplayer si caricano molto più velocemente, sono stati aggiunti nuovi suoni, l’interfaccia utente è stata aggiornata e molto altro ancora.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto.