Sei minuti a mezzanotte disponibile on demand

Sei minuti a mezzanotte, thriller palpitante tratto da fatti realmente accaduti, da oggi è disponibile sulle piattaforme digitali Chili, TimVision, Google Play, Rakuten TV, Infinity e anche su Sky Primafila e IoRestoInSala. La pellicola, diretta da Andy Goddard (Downton Abbey, Set Fire to the Stars) e scritta da Celyn Jones, Izzard e Goddard vanta di un cast del tutto eccezionale: il vincitore dell’Emmy Award Eddie Izzard (Victoria&Abdul, Hannibal) e la vincitrice del Premio Oscar Judi Dench (Victoria&Abdul, Skyfall). Ma anche Jim Broadbent (Paddington), Carla Juri (Blade Runner 2049) e James D’Arcy (Dunkirk). Ecco qui il trailer e la sinossi, per ulteriori novità, invece, potete consultare la sezione Movies.

Tratto da una storia vera – Estate 1939, Bexhill-on-Sea – Thomas Miller (Eddie Izzard) decide all’ultimo minuto di ricoprire il controverso ruolo di insegnante d’inglese presso l’Augusta-Victoria College, un collegio femminile frequentato dalle figlie dei generali nazisti di alto rango, che si trova sulla costa meridionale dell’Inghilterra. Nonostante la tempesta che sta per imbattersi sull’Europa, le ragazze continuano a seguire le lezioni di portamento e studiare Shakespeare, senza tralasciare la ginnastica e gli insegnamenti essenziali per diventare un valido membro della Lega delle ragazze tedesche di Hitler. Sotto l’occhio vigile della preside Miss Rocholl (Judi Dench) e della sua assistente Ilse Keller (Carla Juri), le ragazze praticano l’inglese e imparano a rappresentare l’ideale della femminilità tedesca. Con l’imminente scoppio di una nuova guerra mondiale e l’incombenza del risentimento rispetto alla loro presenza, l’estate volge al termine per le giovani studentesse…e non solo. Quando viene scoperto il cadavere di un ex docente, iniziano a scatenarsi una serie di eventi che fanno scoprire a Miss Roscholl e alle sue allieve un mondo torbido in cui la fedeltà conta più della verità. Thomas deve scappare, fuggendo dalla polizia sotto la minaccia di un’accusa di omicidio che lo condannerebbe all’impiccagione. Mancano solo sei minuti alla mezzanotte: basteranno a Thomas per scagionarsi in tempo e salvare le menti e i cuori delle sue allieve dalla stretta di Hitler?

https://www.youtube.com/watch?v=y4RfxPiU9ME&feature=youtu.be