Fallout 76: story trailer della Confraternita d’Acciaio dell’Appalachia

Dopo il filmato di qualche giorno fa, torna a mostrarsi l’Alba d’Acciaio, prossimo aggiornamento in arrivo su Fallout 76. Nello specifico, Bethesda ha pubblicato un corposo story trailer (di circa 8 minuti), in cui viene descritta la Confraternita d’Acciaio dell’Appalachia.

Questa la descrizione che accompagna il video, con i vari temi trattati nel filmato:

Mentre il primo Corso di Spedizione della Confraternita d’Acciaio si fa strada verso gli Appalachi, rivisitiamo il Capitolo sperduto che è nato prima del Reclamation Day. Scopri il loro background prima della Grande Guerra, la loro integrazione in una nuova ideologia e la loro tragica caduta sotto la minaccia Scorched che ha investito la regione, portando agli eventi di Alba d’Acciaio.

0:00: La Grande Guerra

0:50: Segreti scoperti

1:49: Integrazione nella Confraternita d’Acciaio

2:48: La Confraternita si espande

3:20: Rapporti con i soccorritori

3:47: Un obiettivo più grande

4:13: La minaccia Scorched

4:50: L’opzione Nucleare

5:34: Comunicazione persa

6:01: Ridisegnare le linee di battaglia

6:14: Operazione Touchdown

7:14: Caduta

7:38: Alba d’Acciaio

Lasciandovi al filmato, vi ricordiamo che Il capitolo gratuito di Fallout 76 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One dal 1 dicembre.

L’aggiornamento Alba d’acciaio include:

•Nuova serie di missioni -Scegli in che modo aiutare i PNG della Confraternita d’Acciaio nel primo capitolo di questa storia inedita.

•Nuovi luoghi ed equipaggiamento -Sblocca armi e armature uniche con Alba d’acciaio esplorando nuovi luoghi popolati dai neo-arrivati membri della Confraternita e dalle altre fazioni.

•Tavoliere stagione 3 -Aiuta l’agente operativo K.D. Inkwell nella sua missione per la Gilda delle Antichità e sali di grado per sbloccare nuove ricompense. Disponibili alleati C.A.M.P., cestini per il pranzo e tanto altro ancora. Al via il 15 dicembre.

•Rifugi del C.A.M.P. -Costruisci e decora in nuovispazi sotterranei istanziati, autonomi rispetto al tuo C.A.M.P. principale. Completa nuove missioni e ottieni il tuo primo rifugio gratuitamente a partire dal 1 dicembre.