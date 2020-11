Truck Driver: annunciato un set di 4 DLC

Soedesco ha recentemente annunciato l’arrivo di un nuovo set di 4 DLC a tema nazioni per Truck Driver. Il primo, già disponibile, riguarda gli Stati Uniti, poi arriveranno quelli relativi a Germania, Regno Unito e Francia.

Qui sotto potete leggere l’intero comunicato, in fondo alla notizia invece il trailer di questo “USA paint job” trailer:

SOEDESCO ha annunciato un set di quattro DLC con livree a tema nazionale per l’esperienza al volante di camion di Truck Driver. L’annuncio riguarda il lancio del primo DLC dedicato alle livree statunitensi per PS4 e Xbox One. Il recentissimo trailer mostra in che modo i giocatori potranno personalizzare i propri camion grazie a sei livree tutte americane. Gli altri tre DLC includono le livree dedicate alla Francia, alla Germania e al Regno Unito, e verranno rilasciati presto. Tutti i DLC “Paint Jobs” approderanno presto anche su Nintendo Switch.

Informazioni su USA Paint Jobs DLC:

Personalizza il tuo camion in puro stile americano. Grazie a sei vernici uniche a tema USA, potrai creare un camion che trasmetta alla perfezione il tuo amore per questo Paese. Che sia con la bandiera a stelle e strisce, con il simbolo nazionale degli USA o con la Statua della Libertà, grazie a questo pacchetto potrai calcare le strade di Truck Driver facendo sfoggio di tutto il tuo orgoglio americano. Tutte le vernici sono applicabili a ogni camion del gioco. Il pacchetto include:

· La bandiera degli Stati Uniti

· L’aquila testa bianca americana

· Lo stemma della Route 66

· Il profilo di Washington D.C.

· La Statua della Libertà

· Il Monument Valley

Un’esperienza al volante duratura

Truck Driver si fa strada per espandersi. L’originale proprietà intellettuale di SOEDESCO continuerà a ricevere ulteriori contenuti e funzioni in futuro. Non molto tempo fa, il simulatore di guida di camion ha lanciato il DLC gratuito “Hidden Places & Damage System”, con cui sono stati aggiunti danni visibili sia sul camion del giocatore che sugli altri mezzi in base al punto dell’impatto, tre luoghi nascosti con trofei o obiettivi da scoprire e cinque nuovissimi veicoli gestiti dall’IA, tra cui minibus e pickup. Oltre al DLC “Hidden Places & Damage System”, Truck Driver ha rivisto completamente il sistema di IA e apportato un miglioramento attraverso il motore grafico Unity. I quattro DLC con le livree di quattro Paesi rappresentano un’ulteriore aggiunta che va ad espandere Truck Driver ed è certo che non saranno gli ultimi.