Atelier Ryza 2: il nuovo filmato mostra Photo Mode, Puni Rising e decorazione Atelier

Il publisher Koei Tecmo e lo sviluppatore Gust hanno pubblicato un nuovo video gameplay relativo ad Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, che mostra la modalità foto, la Puni Rising (sistema che permette alla protagonista di essere aiutata da alcune creaturine durante i combattimenti) e la decorazione del proprio atelier.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch il 3 dicembre in Giappone e per PlayStation 5, PlayStation 4, Switch e PC (Steam) il 26 gennaio 2021 in Nord America e il 29 gennaio in Europa. La versione PlayStation 5 è un aggiornamento gratuito solo digitale per gli utenti che acquistano la versione PlayStation 4.

Lasicandovi qui sotto al filmato, vi ricordiamo che il 26 novembre verrà trasmessa una diretta streaming pre-lancio.