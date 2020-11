Cyberpunk 2077: sequenze inedite di gameplay con l’RTX attivo

Nvidia ha recentemente rilasciato una video intervista girata con gli sviluppatori della CD Projekt RED, sviluppatori di Cyberpunk 2077. Durante tale intervista è possibile osservare qualche frammento di gameplay con attivo la tecnologia RTX.

Vedere il titolo del team polacco con tanto di ray tracing e DLSS, rende il tutto ancora più immersivo. Il ray tracing soprattutto, rende i cicli giorno/notte ancora più spettacolari, mostrando scene diverse rispetto a quelle viste sino ad ora nell’opera.

Con la tecnologia RTX attiva, potete aspettarvi riflessi in tempo reale su ogni superficie possibile, ombre migliorate che si vanno ad ammorbidire o ad affilare in modo molto più naturale e negozi, edifici e strade illuminati in modo più naturale.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è previsto per il giorno 10 dicembre su PC, Xbox Series X, S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e Google Stadia. Inoltre, ieri si è tenuto il quinto episodio del Night City Wire e qui troverete tutti i dettagli.