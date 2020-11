Fitness Boxing 2 Rhythm & Exercise: demo ora disponibile per Nintendo Switch

Mettiti in forma

Nella modalità Routine, gli esercizi si adattano ai tuoi obiettivi, sia che tu voglia allenare una particolare zona del corpo oppure fare semplicemente un po’ di movimento.

Imposta un avviso per non perderti nemmeno una sessione (la tua console ti avviserà anche se è in modalità riposo!) e ottieni delle ricompense per i tuoi esercizi quotidiani a mano a mano che il tuo calendario si riempie di timbri.

Preferisci fare le cose a modo tuo? Nella modalità Allenamento libero puoi scegliere l’intensità degli esercizi, lo scenario, la musica e le mosse da allenare.