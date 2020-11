Cyberpunk 2077: preordine su Stadia permette di ricevere gratuitamente la Premiere Edition

Dopo tanti rinvii, Cyberpunk 2077 sta forse per arrivare davvero negli store fisici e digitali. Il nuovo e atteso titolo targato CD Projekt RED dovrebbe arrivare il prossimo mese e, tra le tante piattaforme su cui arriverà, c’è anche Google Stadia.

Inizialmente, sarebbe dovuto uscire in un secondo momento ma, durante il quarto Night City Wire (qui potete vedere il quinto tenutosi nella giornata di ieri), è stata la versione per il servizio di streaming targato Google in uscita insieme al resto. Ora, comunque, qualora voleste acquistare l’opera su Stadia, otterrete anche un bonus.

Come potete vedere sul sito ufficiale, menziona la possibilità di preordinare il gioco e, facendolo, otterrete anche la Premiere Edition del servizio gratuitamente (attualmente costa €99.99). Ciò include un controller Stadia e una versione del Chromecast che supporta il dispositivo. Non avrete bisogno di tali accessori per giocare il titolo ma, sicuramente, non fa che piacere.

Infine, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 10 dicembre per PC, Xbox Series X, S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e ovviamente Google Stadia.