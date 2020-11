GTA Online: il nuovo Colpo arriverà tra meno di un mese

Un nuovo Colpo sta per arrivare in GTA Online e sarà disponibile per tutti tra poco meno di un mese. Rockstar Games, tramite il proprio sito, lo ha rivelato poco fa che il Colpo Cayo Perico sarà giocabile dal 15 dicembre e permetterà di fare breccia su un isola privata.

Sta a te trovare il modo per fare breccia a Cayo Perico, una delle isole private più sicure dell’intero pianeta. Fai evadere o elimina le pesanti forze di sicurezza che proteggono l’isola e fuggi con prove schiaccianti, assieme a quadri, oro e droga.

Rockstar annuncia inoltre che questa è un‘aggiunta a GTA, la quale porta una nuova location per i Colpi così come nuovi modi per completarla. È il quarto Colpo che viene attualmente introdotto in GTA Online il quale segue la serie iniziata a maggio di quest’anno. Intanto però, ancora nulla si sa di una verisone per Google Stadia del gioco.