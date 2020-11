Oxygen Esports entra in India prima del ritorno di PUBG Mobile

Oxygen Esports , organizzazione di Esport con sede nel New England, ha annunciato i suoi piani per entrare nello spazio PUBG Mobile in India scegliendo come primo membro l’ ex giocatore dei Fnatic Harpreet Singh “Ronak” Janjuha. Questa sarà la prima incursione dell’organizzazione in Asia e in un titolo mobile.

L’ecosistema Esport indiano ha ricevuto un grande impulso con Krafton che ha annunciato il rilascio di PUBG Mobile India insieme a un investimento di $ 100 milioni per far crescere gli Esport nella regione. La decisione del governo indiano di vietare il titolo a settembre aveva bloccato le attività nella regione e limitato sia la crescita che gli investimenti da parte di entità locali e straniere. Tuttavia, con la nuova versione del gioco che sarà presto disponibile, c’è un rinnovato interesse per il gioco e la regione.

I piani di Krafton includono un ecosistema Esport completo per la regione, dato che l’India era il suo mercato più grande. La regione vantava la più alta base di giocatori e spettatori prima del divieto del gioco. Fnatic, Team Solomid , Nova Esports e Galaxy Racer stanno attualmente gestendo i turni di PUBG Mobile nella regione e hanno mantenuto le loro squadre nonostante due mesi di inattività. Ora, con un unban nelle carte, nuove organizzazioni come Team Vitality hanno già annunciato i loro piani per avviare operazioni nella regione.

Oxygen è famosa per il suo team Rainbow Six Siege , che ha acquisito dopo lo scioglimento di Reciprocity. L’organizzazione gestisce anche il roster a Rocket League , Fortnite , Heartstone , e Magic the Gathering.