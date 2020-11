Alfa Romeo Racing ORLEN F1 Esports, il podio continua

Alfa Romeo Racing ORLEN F1 Esports ha esteso il suo record di podio perfetto nella F1 Esports Series 2020 mentre i piloti Jarno Opmeer e Daniel Bereznay hanno consegnato tre podi nel terzo e penultimo evento della stagione. I risultati indicano che Opmeer mantiene la leadership nel campionato Racing, con la squadra ora assicurata di un piazzamento tra i primi due nella classifica Costruttori.

I tre round della manifestazione, a Silverstone, Spa e Monza, hanno prodotto emozioni e un’altra dimostrazione della vicinanza del campo. Mentre il campionato si dirigeva verso la Gran Bretagna, un risultato di qualifica shock ha visto il leader del campionato Opmeer ritirarsi in Q1 e Bereznay perdere un posto in Q3 per meno di un millesimo di secondo. Partendo con il piede dietro e con strategie split, i due sono andati tutti fuori per recuperare terreno: Jarno ha lavorato velocemente sulle vetture intorno a lui ma la sua rimonta, apparentemente destinata al podio, è stata interrotta quando ha subito danni dopo essere stato colpito da Floris Wijers di Haas. Ha comunque recuperato al nono posto, un buon risultato dal 17 ° in griglia. Daniel, d’altra parte, ha aspettato il suo momento e ha conquistato un improbabile terzo posto, con la squadra che ora ha superato i diretti rivali del campionato Red Bull Racing.

La seconda gara, a Spa-Francorchamps, ha visto sentimenti contrastanti in qualifica: entrambe le vetture si sono piazzate in Q3 ma, con Daniel un ottimo P2, l’ultimo tentativo di Jarno è stato invalidato, relegandolo in P10 e un’altra gara di recupero. Bereznay ha fatto un rapido balzo in testa, che ha mantenuto fino al pit stop nonostante la pressione esercitata su di lui da Frede Rasmussen e Marcel Kiefer, mentre Jarno lottava in campo ristretto. Entrambe le Red Bull hanno saltato l’ungherese ai box, ma Bereznay ha mantenuto la pressione su Kiefer per il resto della gara ed ha eseguito il passaggio della stagione all’ultima curva per dividere le Red Bull e portare a casa il P2. Con Jarno che ha tagliato il traguardo in P5, si è trattato di estrarre il massimo possibile dalla giornata. L’ultima gara della manifestazione ha visto in campo affrontare il Tempio della Velocità a Monza. La F1 Esports Series di quest’anno è decisa da margini minimi ed è stato il caso delle qualifiche, dove Daniel è stato vittima di infrazioni sui limiti di pista nel suo miglior giro della Q1. Con l’asso ungherese che si è schierato per ultimo sulla griglia di partenza, le fortune della squadra sono state lasciate a Jarno, che ha fatto un ottimo giro conquistando il secondo posto, dietro al campione in carica David Tonizza della Ferrari. Un’intelligente gara tattica dell’olandese lo ha visto avvicinarsi al leader nelle fasi finali, ma i piani per un attacco sono stati sventati dall’arrivo del due volte campione del mondo Brendon Leigh, che Jarno deve difendersi dalla Mercedes piuttosto che avere la possibilità per fare una mossa per la vittoria. Non c’è stata gioia invece per Daniel, la sua gara è praticamente finita alla prima curva quando era lui l’innocente partecipante allo scontro, i danni subiti hanno reso impossibile qualsiasi recupero.

Nonostante alcune disavventure nei tre round, continuiamo la nostra perfetta serie di podi e accediamo all’evento finale, a dicembre, con Jarno Opmeer nella posizione migliore per rivendicare il titolo piloti; solo 32 punti ci separano dalla Red Bull Racing nella classifica Costruttori e, con tre gare ancora da disputare, tutto può ancora succedere. Jamie MacLaurin, Team Principal Alfa Romeo Racing ORLEN F1 Esports:

Ci siamo tenuti a caccia dei Costruttori con alcuni buoni punti e andrà dritto al filo contro la Red Bull Racing. Ci siamo assicurati tre podi a Spa, Silverstone e Monza e Jarno è ancora in testa al campionato piloti, quindi c’è molto di cui essere contenti. Sono davvero orgoglioso di quello che abbiamo ottenuto finora come squadra, dobbiamo dare tutto e non lasciare nulla sul tavolo per ottenere il nostro primo titolo in tre settimane.

James Doherty, Team Manager ORLEN F1 Esports dell’Alfa Romeo Racing:

L’evento ha presentato molti alti e bassi, ma nel complesso ha dimostrato la nostra capacità di recupero nella lotta per questo campionato. La chiave è che entrambi i piloti partano costantemente davanti, poiché questa è la chiave per portare a casa grandi punti con entrambe le vetture. Il carattere e le battute di rimonta di entrambi i piloti hanno fatto sì che ci dirigessimo verso il finale con una reale possibilità di campionato, ma sappiamo che ogni singola gara può fare la differenza. La pressione ci è venuta meno, ci siamo già assicurati il ​​secondo posto nel campionato e entriamo nell’evento finale come perdenti.

Daniel Bereznay:

Sono stato estremamente contento delle mie prestazioni in gara a Silverstone e Spa, ma sono incredibilmente dispiaciuto per la squadra per averle deluse a Monza. Questi errori finora stanno facendo la differenza e darò tutto il possibile per mettermi lì e lottare per il mio secondo campionato costruttori.

Jarno Opmeer: ​​