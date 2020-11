Yakuza Series: streaming dell’anniversario fissato a Dicembre

Sega ospiterà un live streaming speciale per il 15 ° anniversario della Yakuza Series l’ 8 dicembre dalle 20:00 alle 22:00 JST ha annunciato la società; noi possiamo vederlo dalle 12:00 alle 14:00, poiché per il fuso orario in Giappone sono avanti di otto ore: Potrai guardarlo su YouTube in live streaming e ripercorrerà i 15 anni della Yakuza Series e farà annunci sugli sviluppi futuri. Saranno presenti Takaya Kuroda (doppiatore di Kazuma Kiryu), Kazuhiro Nakaya (doppiatore di Ichiban Kasuga), Toshihiro Nagoshi ( direttore generale della serie Yakuza ), Daisuke Satou (rappresentante / produttore di Ryu Ga Gotoku Studio), Masayoshi Yokoyama ( capo produttore della serie Yakuza ), conduttrice Yurika Tachibana (hostess in Kurohyou 2: Ryu ga Gotoku Ashura Hen ) e altri ospiti. Sega sta cercando utenti per partecipare al live streaming in sondaggi in tempo reale tramite Zoom. Puoi fare domanda qui fino al 26 novembre alle 23:59 JST (le 15:59 ora italiana).

Oltre alal live stream del 15 ° anniversario, Sega ospiterà il 15 ° anniversario della Yakuza Series: durante la trasmissione, gli sviluppatori e le parti correlate cercheranno di spiegare la serie Yakuza: Kiwami a Yakuza 6: The Song of Life; ogni giorno alle 20:00 JST (12:00 ora italiana) potrebbe comparire anche un ospite speciale. Saranno presenti Toshihiro Nagoshi ( direttore generale della serie Yakuza ), Daisuke Satou (rappresentante / produttore di Ryu Ga Gotoku Studio), Masayoshi Yokoyama ( Yakuza capo produttore della serie) e altro personale addetto allo sviluppo.